"Кунгурская ледяная пещера вновь открыта для туристов. С 3 февраля мы возобновляем работу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время экскурсионная тропа отвечает всем критериям безопасности, а техдокументация приведена в соответствие законодательству.

Как сообщалось, с 31 января пещеру закрывали для посещения из-за замечаний Западно-Уральского управления Ростехнадзора, который выявил опасные участки обрушения пород. В некоторых местах, где деформации были близки к критическим, ведомство рекомендовало удалить отслоившиеся куски породы.

Кунгурская ледяная пещера является шестой в мире по протяженности среди пещер гипсового карста. Она имеет 48 гротов, 70 озер. Экскурсии по пещере проводятся с 1914 года. Средняя посещаемость комплекса составляет 80 тыс. человек в год.