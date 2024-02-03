«Для курорта «Архыз» вопрос обеспечения канатными дорогами является ключевым. Уже в этом году будет запущена канатная дорога «Орбита» на высоте 3030 м. А к 2027 году должно быть введено в эксплуатацию шесть новых канатных дорог гондольного и кресельного типа протяженностью около 11 км. Пять из них произведет и поставит на горнолыжный курорт до 2026 года ООО «Руслет» — российский производитель канатных дорог, входящий в группу компаний «Васта Дискавери». Это будут современные дороги с отцепляемым зажимом», — сообщил он на церемонии подписании соглашений о сотрудничестве между группой «Мантера» и ООО «Руслет» на выставке-форуме «Россия» в Москве.

Проект по производству и поставке техники будет реализован в рамках этих соглашений.

«Сейчас идет ускоренное развитие туристической инфраструктуры в стране, в том числе для горнолыжного туризма. Группа «Мантера», развивая горные курорты, заинтересована в появлении отечественных производителей горнолыжной специализированной техники, готова отдавать им приоритет и обеспечивать заказами при реализации новых проектов. Мы изучили потенциал наших производителей и понимаем, что их доля вырастет на 25% в течение семи лет. Это значит, что в новых горнолыжных проектах будут уже максимально задействованы российские технологии и решения», — добавил Трукшин.

Он подчеркнул, что проработка механизмов параллельного и приоритетного импорта также остается очень важной, чтобы поставки необходимых импортных компонентов для уже эксплуатируемых канатных дорог осуществлялись постоянно.

«От этого зависит бесперебойная работа курортов и безопасность наших гостей», — заметил гендиректор «Мантеры».

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил на церемонии подписания, что создание новой, современной туристической инфраструктуры в России – ключевая задача для развития внутреннего и въездного туризма.

«Мы знаем, как остро строит вопрос импортозамещения в туриндустрии. И сегодня мы видим, как российский бизнес ищет решения и объединяет усилия. Подписаны знаковое соглашение для развития российской горнолыжной туротрасли, когда инвестор, один из лидеров по созданию туристской инфраструктуры в России, делает ставку на российских производителей специализированной горной техники и технического оборудования. Такое сотрудничество между участниками рынка обеспечит возможность развиваться горнолыжным курортам страны на независимой основе», — подчеркнул он.