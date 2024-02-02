«Сейчас русскоязычных гидов минимум два раза меньше, чем было до пандемии. За это время многие из них ушли работать в другие сферы деятельности, кто-то забыл русский язык. Проблема стала заметной сразу после того, как в августе прошлого года в Китай поехали первые группы. Сначала их сопровождали очень слабые гиды, но сейчас ситуация меняется: как-то привлекают, видимо, старых гидов, с большим опытом работы. Но процесс это не быстрый – русский за полгода на курсах не выучишь», — говорит владелец компании Go China Сергей Седов.

Как пояснил эксперт, особенно актуальна проблема для индивидуальных туристов.

«Рост турпотока колоссальный, группы мы отправляем каждую неделю, они расписаны на месяцы вперед, и с квалифицированными гидами для них особых сложностей нет. Проблемы возникают, когда обращаются индивидуалы, желающие поехать в Китай, например, на майские праздники. Нередко им приходится отказывать, потому что хороших гидов мало, и все они задействованы строго под группы. Насколько я вижу, так делают все ведущие операторы и тут действует простой расчет: мы не можем под троих туристов отдать гида, отобрав его у группы в 50 человек», — говорит Седов.

Как рассказал руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов, если в каком-то месте по маршруту очень нужен гид, как правило, его выписывают из более крупного города. Часть туристов, в этой ситуации выручает знание английского языка – им туркомпании подбирают англоязычных гидов.

«Англоязычные гиды в Китае были всегда, их можно привлекать, если туристы владеют языком. Конечно, и русскоязычных под индивидуалов можно найти, но делать это надо очень заранее и привозить их из популярных туристических мест Китая, к примеру, Пекина, Шанхая и других крупных городов, где бывает много российских туристов», — сказал он.

По данным погранслужбы ФСБ, с января по сентябрь 2023 года российские граждане совершили почти 140 тыс. поездок в Китай. За тот же период 2019 года этот показатель составил 655 тыс.