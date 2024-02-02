"К юбилею Зимней Олимпиады в Сочи и Всемирному фестивалю молодежи устанавливаем на курорте около сотни декоративных и световых конструкций", — написал градоначальник.

Он отметил, что тематическое оформление создают ко всем российским государственным праздникам и значимым для города датам.

"Развиваем систему уличного освещения. В этом году работы проведут на трёх десятках улиц. По программе предприятия "Сочисвет" в ближайшие два года запланирована замена и установка светильников ещё для более чем 150 территорий", — сообщил Копайгородский.

Он отметил, что все работы по освещению и установке декоративных конструкций согласовывают с горожанами. Затем вносят их в паспорта территориального общественного самоуправления (ТОС).

"На совещании поручил в Год транспорта и дорог на курорте разработать отдельный проект ночной иллюминации для автомобильных мостов и главных транспортных артерий Сочи. Наш город-курорт в любое время суток должен быть красивым и ярким", — добавил мэр Сочи.