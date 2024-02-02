Курс евро составил 99,01 руб./EUR1 в 16:13 МСК, что на 1,08 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США к этому времени стоил 91,09 руб./$1, подорожав на 62,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 82,61 копейки — до 94,65 руб.