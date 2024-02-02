«Есть предложение, чтобы регулятор с соответствующими министерствами и ведомствами проработал бы вопрос о безвизе для Китая. Чтобы китайцы могли к нам въезжать просто не по безвизовому списку, а без визы, как въезжают к нам, например, израильтяне. Нам кажется, что это ускорит приток китайских туристов в Российскую Федерацию», — сказал он в ходе стратегической сессии РСТ.

Как отметил Флит, сегодня граждане Китая могут въехать в Россию по электронной визе, также существует соглашение между странами о групповых безвизовых турпоездках.

«К сожалению, межправсоглашение о групповом безвизе, которое успешно работало до пандемии коронавируса, не работает по объективным или субъективным причинам», — посетовал эксперт.

В свою очередь, учредитель компании China Travel, член Совета Ассоциации «Мир без границ» Сергей Назаров уточнил, что возобновление группового безвизового обмена между РФ и КНР произошло, но не 1 августа, как это было анонсировано, а в конце сентября прошлого года, в преддверии низкого сезона.

«Мы за прошлый год не оформили ни одного списка на въезд. Это при том, что запросы были, но есть определенные сложности. Были туроператоры, которые смогли принять небольшие группы по безвизу, но оценить масштаб я не могу. Скорее всего, порядка нескольких тысяч человек. Я говорю по Москве и Санкт-Петербургу. По Дальнему Востоку цифры могут быть совсем другие. Пока по визам въезжает намного больше китайцев, чем в рамках группового безвизового соглашения», — пояснил он.

Как сообщил Назаров, в настоящее время порядка 300 тыс. китайцев получили в паспорт визу РФ, также было выдано 110 тыс. электронных виз.

Эксперт добавил, что, по мнению китайских партнеров, получение электронной визы удобнее, чем оформление безвизового списка.