"Одни аудиоэкскурсии доступны на онлайн-ресурсах, другие — через таблички с QR-кодами, установленные в исторической части того или иного города", — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте проекта "Серебряное ожерелье России", в Петербурге предлагается прослушать аудиогид о пяти разводных мостах невской акватории — Биржевом, Благовещенском, Большеохтинском, Дворцовом, Троицком. Таблички с QR-кодами расположены на пультовой секции мостов и гранитных ограждениях. Они ведут на восьмиминутные аудиоэкскурсии о строительстве, особенностях конструкции, её современном состоянии и интересных фактах. Записи также доступны на сайте ГБУ "Мостотрест".

В Ленинградской области туристы могут воспользоваться аудиогидом по маршруту в Лодейном Поле, который связан с Петром I и пролегает, в частности, вдоль реки Свирь, где в августе 1703 года на воду спустили первый корабль Балтийского флота "Штандарт".

В Пскове предлагается воспользоваться QR-кодами у храмов, включенных в список ЮНЕСКО, среди которых собор Святого пророка Иоанна Предтечи — усыпальница псковских княгинь, собор Преображения Господня Мирожского монастыря, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в месте, где псковичи остановили войско Стефана Батория, положив конец Ливонской войне, а также Церковь Василия на Горке — единственный храм, сохранившийся в городе с расцвета Псковского вече.

Самостоятельные прогулки предлагается совершить по городам Новгородской области: на каждой точке маршрута по Старой Руссе, Валдаю, Боровичам и Сольцам установлены стенды с QR-кодами, благодаря которым можно послушать аудиогиды, посмотреть карту маршрутов или скачать мобильное приложение "Русь Новгородская" о туризме в регионе.

В городе Котлас, расположенном в месте слияния рек Вычегды и Северной Двины в Архангельской области, QR-коды проведут туристов по маршруту "Кот-пешеход". В десяти точках города установлены фигуры сказочного кота, чтобы сориентировать на маршруте и предоставить доступ к аудиогиду через приложения "Мой Котлас" и "Котлас культурный". Для организованных групп также доступны портативные аудиогиды в городском туристско-информационном центре.

Ряд аудиогидов также доступны по ссылкам на сайте "Серебряного ожерелья".

Так, региональный Центр развития туризма и культуры Архангельской области разработал аудиогид для самостоятельных прогулок по старинному городу Сольвычегодску.

В Коми туристы могут использовать аудиогид по историко-культурному маршруту "Непарадный Сыктывкар. Трехозерка", который рекомендуют проходить с конца мая — после паводка — и до начала ноября, то есть до выпадения снега, а также аудиогид о городских легендах Сыктывкара по мистическим местам столицы региона.

В Калининграде аудиогид разработан, в частности, по району Амалиенау, пережившему Вторую мировую войну практически без разрушений.