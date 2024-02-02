Установлено, что все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением в пищу шаурмы, приобретенной в кафе.

"В деятельности кафе выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства, в настоящий момент его работа приостановлена, материалы переданы в суд", — говорится в сообщении.

Для лабораторных исследований отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов на территории точки общепита. В целях локализации очага организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Ранее сообщалось о госпитализации девятерых пострадавших, в том числе двоих детей. Состояние у всех было стабильное, тяжелых случаев нет.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Предварительно установлено, что с жалобами на признаки пищевого отравления граждане обратились в больницу после посещения одного из заведений общепита в Ленинском округе Иркутска.

Прокуратура проверяет исполнение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и других федеральных законов.