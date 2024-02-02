Он добавил, что пока речь идет о летнем сезонном рейсе.
В свою очередь постоянный представитель Крыма при президенте РФ — вице-премьер республики Георгий Мурадов сказал, что в будущем временные рамки курсирования автобусов могут быть расширены.
"Пока сезонное, потому что надо считать, чтобы это было коммерчески выгодно: все-таки это коммерческое предприятие. Думаю, это будет постепенно расширяться и на май, и на сентябрь, возможно и дальше, если здесь будут международные события различные — форумы, конференции", — сказал журналистам Мурадов.
В пятницу в Симферополе был подписан протокол заседания совместной рабочей группы по реализации соглашения между Совмином Крыма и правительством Южной Осетии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Само соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году.
Сейчас из Крыма осуществляется только один международный рейс — в Минск.