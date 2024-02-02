По традиции, если 2 февраля сурок, выходя из норки, видит свою тень, пугается и прячется обратно, то впереди будет еще шесть морозных недель. Если же зверек не замечает тени, то можно надеяться на раннюю весну. Именно это и произошло на пятничной церемонии в Панксатони (штат Пенсильвания).

Собравшиеся в лесу Гобблерз-Ноб зрители ждали появления Фила с раннего утра. Они пели песни, танцевали и запускали фейерверки. Когда Фил все же вышел из норки и его предсказание зачитали около 07:30 по местному времени (15:30 мск), толпа встретила прогноз бурными овациями.

Мероприятие также посетил губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро, который пригласил всех собравшихся вернуться в следующем году, а также объявил Фила новым официальным метеорологом Пенсильвании.

"Панксатони — это центр вселенной прямо сейчас, и я очень рад, что вы все здесь сегодня собрались", — сказал Шапиро.

Традиционно фестивали на День сурка проводятся в нескольких городах США и Канады, где местные сурки предсказывают погоду. Среди них самым знаменитым является Фил из Панксатони, и принято следить именно за его предсказаниями.

В сохранившихся записях о предсказаниях Фила до 2024 года говорится, что сурок 108 раз предсказал долгу зиму и всего 20 — скорую весну. По данным сайта Stormfax Almanac, его предсказания сбывались только в 39% случаев.

Кураторы Фила утверждают, что ему не меньше 138 лет, и он делает предсказания с 1886 года благодаря тому, что пьет "эликсир жизни".

Традицию "дня сурка" в Панксатони поддерживают члены организации "Ближний круг". Они собираются в лесу Гобблерз-Ноб, надев черные пальто и цилиндры. Сурка вынимают из импровизированной норы, после чего, как утверждают в "Ближнем круге", он сообщает главе организации, будет ли зима долгой или же скоро наступит весна. Глава организации затем указывает, какой из двух лежащий перед ним свитков с предсказаниями зачитать

Впервые День сурка в Панксатони официально отметили 2 февраля 1887 года, а за год до этого автор местной газеты "Спирит" Клаймер Фрис опубликовал заметку, в которой объявлял 2 февраля Днем сурка. Традиция стала известна на весь мир благодаря вышедшему в 1993 году фильму "День сурка" режиссера Гаролда Рэмиса.