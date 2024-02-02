"Более 150 творческих коллективов и около 250 мастеров декоративно-прикладного искусства примут участие в фестивале "Шолоховская весна". Подготовка к столь масштабному мероприятию должна проходить очень тщательно. Прошу всех, кто задействован в процессе, подойти к своим обязанностям с максимальной ответственностью, чтобы фестиваль прошел на высоком организационном уровне", — сказал Гуськов на совещании по организации фестиваля.

Он отметил, что фестиваль проводится в Ростовской области в 39-й раз и будет посвящен 119-й годовщине со дня рождения писателя Михаила Шолохова. В совещании принял участие его внук, депутат Государственной Думы РФ Александр Шолохов.

24 мая в станице Каргинской Боковского района состоится литературно-фольклорный праздник "Детская "Шолоховская весна", в станице Вешенской — районный фестиваль детского творчества "Шолоховские веснушки".

На следующий день в Вешенской запланировано театрализованное представление казачьих куреней, работа площадки "Занимательный хуторок", выставки-ярмарки "Город мастеров", экскурсия "Семья — основа станичной жизни".

Завершится фестиваль 26 мая, традиционный гала-концерт пройдет на набережной реки Дон, он будет посвящен Году семьи в России и Году добрых дел в Ростовской области.

Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль "Шолоховская весна" проводится в Ростовской области ежегодно с 24 мая 1985 года в станице Вешенской — родине лауреата Нобелевской премии в области литературы Шолохова. С 1987 года праздник стал всероссийским, а в 1990 году получил статус международного.

По данным организаторов фестиваля, ежегодно на "Шолоховскую весну" приезжают более 100 тыс. ценителей творчества писателя, интересующихся жизнью, культурой и бытом донского казачества. В 2005 году на 100-летие со дня рождения Шолохова фестиваль посетил президент РФ Владимир Путин.

Организаторами фестиваля являются министерство культуры Ростовской области, администрация Шолоховского района, музей-заповедник Шолохова, Областной дом народного творчества, творческие союзы.

Фестиваль вошел в топ-50 лучших событий страны, по версии Национального календаря России, и удостоен наивысшей награды конкурса — статуса национального события 2023 года.