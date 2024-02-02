"По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Калининградской вечером 2 февраля ожидается дальнейшее усиление юго-западного и западного ветра. Местами его порывы составят 22 м/с", — говорится в сообщении.

На Балтийском море, в Калининградском и Куршском заливах будет сильное волнение и шторм. Высота волны в море составит порядка 5 метров.

В данных условиях имеется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с авариями на объектах энергетики и объектах ЖКХ, а также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других слабоукрепленных конструкций. Выход в море и на заливы запрещен всем маломерным плавсредствам.