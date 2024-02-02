«Сейчас активно ведем работу с заинтересованными банками. Сейчас банки начинают формировать финансовый продукт для иностранцев и уже делают первые тестовые запуски карт для туристов», — сказал он в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ).

Как отметил Кондратьев, также в стране надеются на развитие китайских платежных систем.

«Наша масштабная задача – грамотное продвижение России как привлекательной туристической дестинации. У нас нераскрытый потенциал, поэтому необходимо сформировать привлекательный туристический образ России. Если раньше это создавалось за счет усилий отдельных регионов, то сейчас мы хотим это сделать комплексно», — добавил он.

Госдума в июне приняла закон, который позволит иностранным туристам расплачиваться картами «Мир» на территории России. Это даст право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью электронной карты турист сможет бронировать тур, а прибыв в Россию — расплачиваться за услуги и совершать покупки.