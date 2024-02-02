"Открытый конкурс масленичных кукол стал традиционным для нашего города. Масленичные куклы, как обычно, будут выставлены на Даманском острове с 11 по 17 марта. Именно тогда в Ярославле пройдут мероприятия, посвященные одному из самых любимых народных праздников — Масленице", — написал он.

По словам Молчанова, конкурс пройдет в 13-й раз.

"Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы. К примеру, семьи, школы, студенческие объединения, предприятия. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не ограничено", — отметил мэр.

Он добавил, что куклы должны быть не менее полутора метров высотой, сопровождаться этикеткой с указанием авторов и наименованием работы. Также необходимо сделать устойчивую подставку для установки куклы на улице.