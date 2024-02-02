"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 5 февраля в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются: дожди, переходящие в мокрый снег, в горах снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки", — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Кроме того, 5-6 февраля прогнозируется усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 25-30 м/с, в южных районах и горах — до 35 м/с.

МЧС напоминает о вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения числа ДТП и нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий.