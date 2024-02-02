"Нас ждет еще шесть недель зимы. Урал — это суровый край, не для слабаков. Но весна, в любом случае, от нас не уйдет", — сказала сотрудница зоопарка, которая ассистировала ежихе.

Процесс предсказания заключался в том, что трехлетняя ежиха Карри выбрала одну из четырех мисок с едой. Возле каждой миски стояла табличка, обозначающая определенный срок завершения зимы. По информации Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас Урал находится в пределах обширного циклона, центр которого находится над Баренцевым морем.