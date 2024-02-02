"Правительство Вологодской области всецело заинтересовано в привлечении инвесторов, создании рабочих мест, увеличении объема налоговых поступлений в областной бюджет, развитии экономики и создании в ней новых точек роста. Но когда за словами и меморандумами, подписанными ранее при предыдущей команде, не следует конкретных шагов, а начинаются "танцы с бубнами", мы вспоминаем закон физики: "Ничто не возникает из ничего"", — написал глава Вологодчины в своем телеграм-канале.

В октябре 2023 года бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и президент гостиничного оператора Cosmos Hotel Group (актив АФК "Система") Александр Биба заключили соглашение о создании рядом с вотчиной Деда Мороза в Великом Устюге крупного рекреационного комплекса.

По информации на сайте компании, в проект предлагалось включить новую территорию площадью 87 га вблизи действующей вотчины Деда Мороза. Планировалось обновить резиденцию, построить объекты размещения различной категории на более чем 200 номеров, спа-комплексы и ряд сопутствующей инфраструктуры для развлечения детей и взрослых.

Cosmos Hotel Group объединяет около 40 отелей от 3* до 5* в 20 городах РФ с совокупным номерным фондом более 10 тыс. единиц.