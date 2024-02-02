«На фоне снятия «пандемийных» ограничений на трансграничное транспортное сообщение в большинстве стран мира постепенно восстанавливается и спрос на визы для въезда в Российскую Федерацию🇷🇺. В 2023 году в российских посольствах и консульствах оформлено 846 тыс. виз (в 2022 году – 512 тыс.», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 74% случаев визы запрашивались для совершения краткосрочных поездок в Россию (с туристическими, частными, деловыми целями, в рамках гуманитарного сотрудничества), 14% – на учебу, 9% – для занятия трудовой деятельностью.

«Наиболее часто за российскими визами обращались в странах Азии (45%), на загранучреждения в странах Европы пришлась примерно четверть (26%) заявителей, в странах Африки, Ближнего и Среднего Востока – 16%.

Как напомнили в ведомстве, в августе 2023 года в России заработала электронная виза. Всего за пять месяцев 2023 года было выдано 170 тысяч единых электронных виз.

Электронную визу могут получить граждане 55 государств, въезжающих с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных событиях. Она позволяет иностранцам находиться на территории России в течение 16 дней. Консульский сбор составляет около $50.

В МИД добавили, что граждане порядка 60 иностранных государств могут совершать краткосрочные поездки в Российскую Федерацию по общегражданским паспортам без необходимости получения визы на условиях, предусмотренных соответствующими международными договорами.