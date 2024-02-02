"В указанном месте возможен самопроизвольный сход лавин", — предупреждают спасатели.

По данным в телеграм-канале ГК, в пятницу утром по склону и на вершине скорость ветра достигает 19-24 м/с.

Горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" (курортом управляет ООО "Тирвас", дочернее предприятие АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро") расположен в Кировске, Мурманская область. Его инфраструктура включает десятки километров лыжных трасс на северном и южном склонах горы Айкуайвенчорр — одной из самых высоких гор Хибинского массива. Сезон катания длится с ноября по июнь, считается самым длительным в России.