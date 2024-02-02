"С 4 по 8 февраля на курорте пройдут состязания по горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу. Более двадцати регионов России представят свои команды для участия в соревнованиях. Всего в них примут участие более пятисот спортсменов, тренеров и судей", — говорится в сообщении.

Торжественное открытие Cпартакиады пройдет на "Роза Хутор" 7 февраля — в день старта зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

"В церемонии открытия Спартакиады примут участие легенды сочинской Олимпиады, они наградят первых победителей соревнований, тем самым передав символическую эстафету следующему поколению российских спортсменов", — отмечается в сообщении.

Основные состязания XII Зимней Спартакиады учащихся будут сконцентрированы на отметке 1,6 тысяч метров над уровнем моря курорта "Роза Хутор".

"Как и во время зимней Олимпиады-2014, здесь будет организована единая зона финиша. Часть соревнований пройдет на отметке 1350 метров над уровнем моря в районе подъемника "Беседка" и на трассе "Нагано 98", — отмечает пресс-служба.

Благодаря компактному размещению спортивных трасс и логистике для спортсменов, никаких ограничений для катания гостей курорта не будет. Вход на состязания и тренировки будет свободным. "Зрителем" сможет стать каждый, кто на лыжах или сноуборде приедет в зону проведения соревнований.

Старты Спартакиады пройдут в период с 4 по 8 февраля. Дисциплина сноуборд включает состязания по параллельному слалому-гиганту (4-5 февраля), параллельному слалому (6 февраля), биг-эйру (4-5 февраля). В рамках соревнований по фристайлу состоятся биг-эйр (5-6 февраля), могул (5-6 февраля) и парный могул (5-7 февраля). В дисциплину горнолыжный спорт войдут слалом-гигант (7 февраля) и слалом (8 февраля).