"4 и 5 февраля на территории Сочи сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами, снежная и ледяная крупа, усиление ветра 20-25 м/с, в предгорьях и низких горах сильный мокрый снег с сильным налипанием на проводах и деревьях и гололедицей на дорогах. В горной зоне очень сильный снег", — говорится в сообщении.

Кроме этого, на реках вероятны подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема. "С 4 по 6 февраля на участке Магри-Веселое (Сочи) ожидается сильное волнение моря с высотой волн 4,0-4,5 метра. В портах тягун. Имеется опасность формирования смерчей над морем", — отмечается в сообщении.