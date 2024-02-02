После отстыковки от станции спускаемая капсула корабля должна в тот же день приводниться в Атлантическом океане.

"Руководители миссий из компаний Axiom, SpaceX и NASA следят за погодными условиями на месте приводнения у побережья Флориды, прежде чем принять окончательное решение о расстыковке", — говорится в сообщении.

Корабль с туристами прибыл на станцию 20 января. В состав экипажа корабля, выполняющего полет по программе компании Axiom в рамках соглашения со SpaceX, входят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который исполняет обязанности командира, пилот итальянец Вальтер Вилладеи и специалисты миссии швед Маркус Вандт и Альпер Гезеравчи, который стал первым астронавтом в истории Турции.

В рамках нынешней третьей миссии Axiom (Ax-3) туристы работали вместе с действующим экипажем станции. Они должны были провести на ее борту 30 научных экспериментов.

Первая миссия коммерческих астронавтов Ax-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше. Полёт экипажа второй миссии Ax-2 к МКС состоялся в мае 2022 года.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивалась в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в рамках соглашения с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.