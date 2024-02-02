Турпоток на 1,9% превысил показатель допандемийного 2019 года.

Чаще всего страну посещали граждане Великобритании (17,3 млн туристов), Франции (11,8 млн) и Германии (10,8 млн). Самым популярным у иностранцев регионом Испании стала Каталония, в тройку лидеров также вошли Балеарские и Канарские острова.

В декабре турпоток вырос на 26,2% относительно предыдущего года и составил 5,2 млн человек. Средняя продолжительность пребывания туристов составляла от четырех до семи ночей, причем по путевкам Испанию посетили свыше 1,1 млн человек, самостоятельно бронировали проезд и отели почти 4,1 млн человек.

Окончательные данные о туризме за 2023 год будут обнародованы в марте.