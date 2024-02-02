Первоначально чартерные рейсы планировалось начать 3 февраля и в дальнейшем выполнять два раза в неделю на воздушных судах A320.

"Билеты на рейсы практически не продавались из-за неудачного выбора времени — впереди китайский Новый год, а также из-за высокой цены. Заказчик рейса вводил скидки, но продажи не увеличивались. Обещают, что программа полетов может начаться в апреле", — сообщил представитель одного из турагентств.

Juneyao Airlines выполняла рейсы из Шанхая во Владивосток с конца июня 2019 года. В начале 2020 года авиасообщение РФ с Китаем было прекращено, а возобновлено в марте 2022 года.

На начало 2024 года с запуском новых рейсов авиакомпании "Россия" в Пекин и Харбин общее количество рейсов из аэропорта Владивостока в Китай достигло 20 вылетов в неделю.

Juneyao Airlines — бюджетная китайская авиакомпания, выполняет полеты из двух аэропортов Шанхая: Пудонг (Pudong) и Хунцяо (Hongqiao). В парке авиакомпании 45 самолетов, из них 36 A320-200 и 9 A321-200. Этому перевозчику принадлежит бюджетная авиакомпания 9 Air.