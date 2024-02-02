В 2022 году было обслужено 411,554 тыс. пассажиров. Таким образом, в прошлом году пассажиропоток аэропорта вырос на 10,7%.

"Рост пассажиропотока может быть вызван увеличением количества новых субсидируемых направлений", — отметили в департаменте.

Как сообщалось, всего семь аэропортов в ЯНАО за 2023 год обслужили 2,067 млн пассажиров (рост на 8%).

Самый большой пассажиропоток пришелся на аэропорт Нового Уренгоя, аэропорт Салехарда — на втором месте, на него пришлось 22% всего пассажиропотока в регионе.

Также сообщалось, что в конце прошлого года ЯНАО и ООО "Новапорт-проект" подписали концессионное соглашение о строительстве аэропортового комплекса в Салехарде.

Размер инвестиций компании составит более 19 млрд рублей. Аэропорт будет передан концессионеру на срок действия соглашения — 30 лет.

В 2027 году планируется построить новый аэровокзальный комплекс и провести реконструкцию существующего. Общая площадь с учетом нового здания аэровокзала увеличится с 4,5 до 18 тыс. кв. м.

Аэропорту Салехарда также предстоит реконструкция аэродрома. Концессионер модернизирует взлетно-посадочную полосу, перрон, вертолетную площадку, установит новое светосигнальное оборудование, мачты освещения, обновит системы связи, выполнит прочие работы.

Масштабная модернизация аэропорта будет осуществляться в условиях непрерывной эксплуатации.

Регулярные рейсы из аэропорта Салехарда на самолетах выполняет АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" (основной перевозчик в ЯНАО, подконтрольно правительству региона), на вертолетах — ООО "Авиационная компания Ямал" (принадлежит физлицам). Полеты осуществлялись в 13 российских городов.