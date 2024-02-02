"Это пилотный проект, который мы будем организовывать впервые в Выборге. Сейчас есть две площадки: парк Монрепо и Выборгский замок", — сказала Куликова журналистам в пятницу.

Такие церемонии будут проводиться летом, сейчас специалисты разрабатывают расписание на сезон.

Желающим необходимо лично подать заявление в Выборгском ЗАГСе.

Если выездные регистрации будут востребованы, практику распространят и на другие районы Ленинградской области.

Куликова также сообщила, что в этом году в мае в области впервые торжественно откроют свадебный сезон.

По данным управления ЗАГС Ленинградской области, в 2023 году в регионе зарегистрировали свыше 8,7 тыс. браков. Число разводов уже несколько лет остается на уровне 7 тыс.