По данным онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга должен был совершить посадку в Новокузнецке в 06:35 (02:35 мск).

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы должен был прибыть в 06:55 (02:55 мск). Однако сейчас ожидаемое время прибытия — 15:35 (11:35 мск).

В связи с задержкой прибытия бортов, изменилось и время их обратного вылета.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям по решению авиакомпаний. Самолет из Екатеринбурга прибыл, пассажиры рейса готовятся на вылет", — сказал представитель аэропорта.