Руководитель по связям с общественностью компании FUN&SUN Ольга Иванова рассказала, что полетные программы туроператора из Москвы в Улан-Удэ и Иркутск, стартующие 9 февраля, загружены более чем на 90%, билеты доступны лишь на отдельные даты. Глубина бронирований достигает конца марта. Также пользуются популярностью туры на базе GDS-перевозки.

«У нас две программы по Байкалу: с перелетом через Иркутск и Улан-Удэ. В первом случае на «Уральских авиалиниях», во втором – на Smartavia. В этот период зимние туры на лед Байкала входят в первую тройку по продажам среди всех направлений в России. Объемы выросли в два раза, такая популярность объясняется тем, что мы активно продвигали направление на протяжении нескольких лет», — сказала она.

Как отмечают туроператоры, в этом сезоне заявки на зимний Байкал стали приходить раньше, чем год назад – уже в начале сентября.

«К сожалению, на Байкале нет большого количества гостиниц, а те, что есть, не располагают большим номерным фондом. Неслучайно зимние путешествия туристы в этом году начали бронировать уже в начале сентября, за полгода до старта сезона. Многие февральские группы уже закрыты, для некоторых маршрутов собираем дополнительные группы, так как Байкал этой зимой бронируют гораздо активнее, чем в прошлом году. Но места на февраль-март еще есть. Как правило, туристы размещаются в Иркутске на одну или две ночи, а большую часть путешествия проводят в отелях на берегу озер», — рассказала директор по внутреннему рынку компании Coral Travel Алена Громова.

Она советует выбирать туры на летний сезон уже сейчас, так как ближе к началу лета будет трудно найти места в хороших объектах размещения на берегу озера.

В компании «Ванд» сообщили, что к началу февраля группы практически закрыты, в некоторых остаются одно-два места.

«Чем ближе к дате заезда, тем меньше вероятность что-то найти самостоятельно, особенно если речь идет о более комфортном размещении. С 20 февраля на самых популярных базах, в первую очередь, на Ольхоне, уже ничего нет, так как на 23 февраля туда едут отдыхать многие местные жители», — сказала руководитель профильного отдела Ирина Овчинникова.

По оценкам туроператоров, в этом сезоне туры на Байкал подорожали, причем повышение цен произошло не только в отелях, но также в экскурсионном и транспортном сегментах. Так, в Coral Travel отметили, что стоимость туров выросла на 5-10% в сравнении с 2023 годом.