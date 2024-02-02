"В ходе проверки никаких запрещенных предметов обнаружено не было. В 10:03 пассажиры вернулись в аэровокзал. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме", — сказал собеседник.

Он уточнил, что анонимный звонок об угрозе безопасности поступил в 8:36 по местному времени (5:36 мск). В 8:49 пассажиров, персонал и арендаторов эвакуировали из аэровокзала, а на место происшествия была вызвана группа саперов, которая провела все необходимые мероприятия.

Представитель омского аэропорта также отметил, что изменений в расписании вылетов в связи с вынужденной эвакуацией удалось избежать. "Оперативно сработали, так что не будет задержек", — сказали в пресс-службе.