Результаты опубликованы в Journal of Experimental Biology.

"У 28 описанных видов может быть до трех белых полосок, что, как предполагалось, важно для распознавания видов. В настоящем исследовании мы обнаружили, что Amphiprion ocellaris (три белые полосы), вылупившиеся и выращенные в аквариумах, при столкновении с рыбой-нарушителем нападали на свой собственный вид чаще, чем другие виды вторгающихся анемоновых рыб", — пишут исследователи.

Эксперимент проводился с помощью напоминающих блесны моделей рыб, либо не имеющих полос, либо имеющих одну, две или три полосы.

"Частота агрессивного поведения по отношению к 3-полосной модели была такой же, как и по отношению к живой A. ocellaris, и была выше, чем по отношению к любой из других моделей. Мы приходим к выводу, что они используют количество белых полосок как сигнал для выявления и нападения только на конкурентов, которые могут использовать того же хозяина (актинию — ИФ)", — говорится в публикации.

Меньше всего нападений зафиксировано на модели без полос, соответствующих рыбе вида клоун-скунс, несколько чаще — на модели с двумя полосками.

По мнению исследователей, "неприязнь" к рыбкам с двумя полосками может быть связана с их развитием: у обыкновенных рыб-клоунов первоначально образуются две белые полосы в возрасте около 11 дней, а через три дня появляется третья, и ученые полагают, что рыбы-клоуны могут видеть в рыбах с двумя белыми полосами конкурентов, которых нужно прогнать.