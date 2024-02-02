"В международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева по причине неблагоприятных метеоусловий (метель) ограничен прием и вылет воздушных судов. Объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпаний "Сибирь" и "Нордстар" в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Уфу", — говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве, всего вылета в Норильск и из него ожидают более 1 тыс. пассажиров.

Транспортные прокуратуры в аэропортах Норильска, Красноярска и Новосибирска проверяют исполнение законодательства о защите прав пассажиров. Также контролируются вопросы перевозки спецтранспортом граждан из аэропорта в Норильск из-за ограничения движения по автодорогам.