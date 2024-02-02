"В этом году сформирован перечень из 400 земельных участков, на которых предположительно действуют незаконные гостиницы. За январь выявлено 66 нелегальных гостиниц", — говорится в сообщении.

По всем объектам собственникам были направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и разъяснительные письма о способах устранения нарушения. В результате чего 8 правообладателей стали использовать земельный участок по целевому назначению, 6 собственников изъявили желание изменить ВРИ для использования участка в коммерческих целях, 2 из них вид разрешённого использования уже поменяли.

"Всего же, больше чем за год, в Подмосковье обследовано 667 участков, незаконная деятельность гостиничного сервиса подтвердилась на 395", — добавили в ведомстве.