"С архитекторами, экологами и инвесторами на Приморской набережной — одной из визитных карточек города — обсудили перспективы масштабной реконструкции", — написал градоначальник.

Он отметил, что на набережной снесут объекты капитального строительства.

"Никакого капитального строительства здесь не будет. Проект составлен с учётом предложений и пожеланий наших жителей и гостей, он получил положительное заключение госэкспертизы. На первом этапе обновят участок у Южного мола и пляж Маяк. Преображение территории люди оценят уже к началу лета следующего года", — сообщил Копайгородский.

По его словам, реконструкция пройдет от пляжа "Маяк" до парка имени Фрунзе.

"Площадь общественных территорий увеличат в два с половиной раза, расширят зоны для прогулок и пляжного отдыха: об этом нас часто просили жители и туристы. Будут территории для спорта, игровые комплексы для семей с детьми, появится и большая площадка для культурных событий", — заверил мэр Сочи.

Он напомнил, что за последние 50 лет специалисты разработали несколько вариантов расширения и совершенствования главной набережной в самом центре курорта.

"Уверен, накопленный опыт вкупе с современными технологиями позволят сохранить уникальную экосистему побережья, сделать самое популярное место для отдыха ещё комфортнее и функциональнее, а также решить остро стоящий вопрос защиты пляжей от размытия. Будет организована система волноломов с бухтовыми пляжами. Каждый этап проекта будут сопровождать экологи и члены градостроительного Совета города", — написал Копайгородский.