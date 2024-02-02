"01.02. Группа сегодня снова ночует в палатке на перевале. Днем проводили эксперименты и исследования... Погода теплая минус 4С, штиль", — говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, поход стартовал 27 января. Участники вышли из поселка Вижай, расположенного на севере Свердловской области, проследовали по маршруту дятловцев и 31 января достигли перевала, где планируют провести трое суток.

Кроме того, сегодня в Екатеринбурге состоится научная конференция в память о группе. На Михайловском кладбище Екатеринбурга, где похоронены погибшие, пройдут поминальная служба и памятный митинг, а в музее истории Екатеринбурга — вечер памяти.

Туристическая группа, состоящая из девяти студентов Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова, погибла на севере Свердловской области в ночь на 2 февраля 1959 года. Трагедия произошла на перевале возле горы Холатчахль. Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о том, что именно могло стать причиной смерти студентов.