В частности, планируется капитальный ремонт 11 муниципальных учреждений, будет проведено техническое оснащение пяти государственных и муниципальных музеев, одного государственного театра, 12 детских школ искусств, появятся еще четыре модельных библиотеки.

Также продолжится строительство III пускового комплекса Самарского театра юного зрителя "СамАрт". После завершения работ в театре появятся три зрительных зала общей вместимостью до 800 мест.

"Одновременно можно будет проводить до пяти различных постановок. Также в здании разместятся два репетиционных зала с возможностью проведения постановок, два холла, которые могут быть трансформированы в выставочное пространство или пространство для проведения культурно-массовых мероприятий", — говорится в сообщении.

Ведутся работы по реконструкции бывшего кинотеатра "Россия", где после завершения строительных работ разместится Самарский молодежный драматический театр "Мастерская".

"Здание было построено в 1963 году. Долгое время оно было заброшено. В прошлом году приступили к модернизации строения. В планах оборудовать здание сценическим пространством с поворотной сценой, зрительным залом на 218 мест и малым залом на 85 мест", — уточняется в сообщении.

Кроме того, планируется благоустроить расположенный рядом бульвар по ул. Чернореченской.

Продолжается также строительство нового пятиэтажного музейно-выставочного корпуса "Самара Космическая" с планетарием общей площадью 5,7 тыс. кв.м.