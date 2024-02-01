"Власти Пхукета задержали четырех иностранных подозреваемых по делу о похищении пары из России. Нападавшие заставили своих жертв перевести криптовалюту на сумму около 30 млн бат или $844,1 тыс. в качестве выкупа", — пишет издание.

Как отмечает портал, российских туристов похитили вечером 31 января в Пхукет-Тауне. Их затолкали в черный фургон Hyundai и увезли в неизвестном направлении.

После уплаты выкупа потерпевших освободили, после этого они написали заявление в полицию.

"Злоумышленников задержали на следующий день. На допросе подозреваемые заявили о своей невиновности, назвали себя туристами и сообщили, что не знакомы с парой из России", — пишет The Thaiger.

В настоящее время они находятся под надзором правоохранительных органов, поскольку полиция ищет дополнительные доказательства, чтобы предъявить обвинение.