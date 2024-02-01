"В 2024 году планируется провести капитальный ремонт трех сельских домов культуры и одной детской школы искусств. Также завершится капитальный ремонт Веневского краеведческого музея, расположенного в одном из старейших зданий региона — здании палат XVII века, и Тульского государственного кукольного театра", — приводятся в сообщении пресс-службы правительства региона слова Рыбкиной.

Министр отметила, что в нынешнем году 18 учреждений, в числе которых Тульский драматический театр, музеи и библиотеки, оснастят новым оборудованием.

Жителям региона также стали доступны и новые цифровые возможности. В Донском открыт виртуальный концертный зал. В Тульском кремле и Богородицком дворце-музее появились мультимедиа-гиды с дополненной реальностью по экспозициям и выставочным проектам.

По данным министерства, в рамках нацпроекта "Культура" с 2019 года в Тульской области реализован ряд крупных инфраструктурных проектов. Было построено и отремонтировано порядка полусотни объектов. Еще столько же учреждений получили дополнительное оборудование.

Одним из ключевых событий прошлого года стало завершение строительства Центра культурного развития в Веневе. В новом здании размещены концертный зал на 244 места, пространства для проведения выставок, презентаций, занятий и мастер-классов. На базе Центра юные жители города смогут заниматься хореографией, вокалом, изобразительным и декоративно-прикладным искусством.

Всего в течение 2023 года отремонтировано 19 объектов культуры. Среди прочих объектов обновлено здание художественно-краеведческого музея в поселке Теплое. Кроме того, приобретено звуковое и световое оборудование для Тульского академического театра драмы. Современное экспозиционное оснащение получили музеи в Дубне и Киреевске, а также филиалы Тульского музейного объединения.

Впервые в рамках нацпроекта в этом году в регионе начали работу два автоклуба. Это многофункциональные передвижные культурные центры, на базе которых будут проходить мероприятия для более 170 деревень и сел Богородицкого и Воловского районов.

"Мы заинтересованы, чтобы жители региона имели одинаковый доступ к культуре и могли знакомиться с лучшими образцами музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, а также народного творчества. И, конечно, наша ключевая задача — предлагать посетителям яркие, интересные, разнообразные мероприятия, в том числе для молодого поколения. Этой задаче служит и проект "Музейная зима в Туле", — подчеркнула Рыбкина.