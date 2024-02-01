Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $278 млн, или $1,06 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $500 млн, или $1,96 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,25 на акцию против убытка в $1,12.

Выручка увеличилась на 27,9% и достигла $3,33 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,14 на акцию при выручке в $3,36 млрд.

Доходы от продажи билетов в минувшем квартале выросли на 34,3% — до $2,29 млрд, что совпало с консенсус-прогнозом.

Royal Caribbean планирует получить в первом квартале прибыль в диапазоне $1,1-1,2 на акцию, а по итогам всего 2024 года — $9,5-9,7. Эксперты оценивают квартальный показатель в $0,93 на акцию, годовой — $9,21.