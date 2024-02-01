"1 февраля в Петербурге стартовала кампания по организации отдыха и оздоровления детей на весну-лето 2024 года. МФЦ города начали принимать заявления. Оформить заявление можно во всех районах Петербурга", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за половину дня поступило более 1,5 тыс. заявлений.

Для подачи документов жителям доступны 1 тыс. 193 окна, включая мобильные офисы, которые выезжают в районы.

В зависимости от жизненной ситуации петербуржцы могут получить полную или частичную оплату стоимости путевок. Так, граждане льготных категорий могут подать документы на оплату полной стоимости, а работающие по трудовому договору — оформить сертификат со скидкой 60%.

К льготным категориям относятся дети из многодетных семей, без попечения родителей, дети-инвалиды и дети участников СВО.

Помимо МФЦ, заявления на полную оплату стоимости путевок можно подать в администрацию района по месту регистрации ребенка.

Ранее сообщалось, что более 160 тыс. путевок предусмотрено для детского оздоровительного отдыха в Петербурге в текущем году.