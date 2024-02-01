"Делегация Минкультуры России оценила состояние картин после пожара в Национальной галерее Абхазии. Работы, которые больше всего пострадали, запланировано привезти в реставрационные мастерские Москвы и Петербурга. Часть картин будут восстанавливать на месте. Для этого готовится план работы специалистов в Абхазии", — сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что группа реставраторов и специалистов из Центра имени Грабаря, Государственного института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея вернулась из Сухума, где провела фотофиксацию большемерных полотен.

"Также эксперты сделали первичное описание состояния сохранности части коллекции, пробы на укрепление и укладку вскипевшего красочного слоя. Провели противоаварийное укрепление около 60 работ, наиболее пострадавших от пожара. Благодаря этому удалось приостановить их дальнейшее разрушение", — уточнили в Минкультуры РФ.

Кроме того, российские специалисты провели консультации для местных реставраторов и дали им рекомендации по дальнейшему хранению поврежденных картин.

Как сообщил журналистам директор Национальной картинной галереи Абхазии Сурам Сакания, первый этап работ по спасению полотен, уцелевших после пожара, завершен, часть из них будут отправлены в российские специализированные центры по реставрации. "Российские специалисты законсервировали около 80% картин. Эта работа очень важная, чтобы краски и холсты в дальнейшем не портились", — сказал он.

Сакания отметил, что российские специалисты по итогам своей работы в Сухуме подготовят отчет о состоянии картин. "Принято решение часть картин отправить для восстановления в российские центры по реставрации. Другая часть будет восстанавливаться местными реставраторами на месте, у нас в республике есть три дипломированных специалиста", — сказал он.

Пожар в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии в Сухуме, где располагались фонды Национальной картинной галереи, произошел в ночь на 21 января. По предварительным данным, сгорело более 4 тыс. картин.

"Сгорело почти все. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4 тыс. экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем не восполнимая утрата для национальной культуры Абхазии", — заявила 21 января журналистам исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр.

По ее данным, около 200 картин абхазских художников уцелели и были перенесены в здание Абхазского драматического театра.

Министерство культуры республики 31 января сообщило о создании фонда помощи картинной галереи Абхазии.