"Цифры хорошие: лебедей в этом году впервые больше 2 тысяч на двух площадках — это озеро Светлое и поселок Молодежный в Бийске. Мы считаем сразу, одновременно на двух площадках, потому что лебеди перелетают с одной на другую", — сказал Эбель.

По мнению ученого, увеличение количества лебедей может быть связано с тем, что прирастает численность молодняка, а также с особенностями зимы в этом году, которая выдалась очень мягкой, поэтому в крае осталось много открытой воды, пригодной для зимовки птиц.

Учет лебедей и других птиц проводится в рамках всероссийской акции "Средизимний учет водоплавающих "Серая шейка". В этом году она прошла в десятый раз.

При этом, по словам Эбеля, первый подсчет зимующих на Алтае лебедей был проведен в 1967 году горно-алтайским ученым Алексеем Кучиным. Оказалось, что тогда на территории будущего заказника зимовало всего 12 лебедей. В 1973 году на озере Светлом был образован заказник "Лебединый", и к началу 1990-х годов численность лебедей выросла менее, чем до 60 особей. В конце 1990-х — начале 2000-х годов произошел резкий скачок их количества — до 250-300 особей, и эта численность держалась до 2013-2014 годов.

"А резкий рост численности начался после 2014 года, когда начали проводить праздник "Алтайская зимовка", туда начали возить много народу, и, как ни парадоксально, численность лебедей начала расти. С 300 особей в 2014 году она выросла до 2 тысяч в 2024 году", — сказал Эбель.

"Лебединый" заказник включает в себя, кроме двух незамерзающих озер, Светлого и Кокша, еще 100 км реки Катунь и 96 островов. Заказник действует с 1973 года. На озере Светлом есть смотровая площадка, куда уже несколько лет организованными группами возят туристов полюбоваться на необычное зрелище — белых птиц, спокойно чувствующих себя среди сибирских снегов.

Несколько лет назад в Алтайском крае впервые провели праздник "Алтайская зимовка", приуроченный к прилету лебедей и началу зимнего туристического сезона в регионе. С тех пор праздник стал традиционным.