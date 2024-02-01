"С целью максимальной интеграции с системами бронирования и миграционного учета к созданию АИС подключены представители гостиниц Петербурга и разработчики программного обеспечения для отелей. После тестирования и введения в действие автоматизированная информационная система будет предоставлена операторам курортного сбора для работы с отчетностью", — отмечается в сообщении.

Ранний доступ к системе получат участники реестра операторов курортного сбора. Срок подачи заявки и необходимых документов для включения в реестр — до 20 февраля 2024 года.

Как сообщалось, в городе создается комплексная информационная система "Курортный сбор Санкт-Петербурга", где каждый оператор гостиничных услуг получит собственный личный кабинет, через который будет взаимодействовать с петербургскими властями и вести учет. Под требования о взимании курортного сбора попадают все объекты, оказывающие услуги по временному размещению туристов.

Закон о взимании курортного сбора вступил в силу в Петербурге с 1 октября 2023 года. До 1 апреля 2024 года ставка будет нулевой, затем составит 100 рублей в сутки на совершеннолетнего гостя отеля.

По подсчетам Смольного, от 30% до 50% гостей Петербурга будут освобождены от уплаты сбора в виду принадлежности к льготным категориям.