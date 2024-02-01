Первые рейсы отправились в сторону эстонской границы утром в четверг.

Международные автобусы будут прибывать на специально отведенную площадку на Кингисеппском шоссе неподалеку от пункта пропуска.

Как сообщил "Интерфаксу" глава администрации Ивангородского сельского поселения Александр Соснин, площадка согласована с Росавтодором, однако если пассажиры будут испытывать дискомфорт, власти готовы рассмотреть альтернативные варианты.

Расстояние, которое пассажирам необходимо преодолеть с багажом, составляет порядка 1 км вниз по склону вдоль реки Нарвы. На ограждениях через каждые 70 метров размещены указатели.

В Нарве пассажиров будет ожидать "парный" автобус, который продолжит путь до места назначения.

"Нам надо продержаться до лета, потому что летом здесь открывается автобусная станция, она сейчас строится. Автобусы будут приезжать туда, там будут точки питания, туалеты, люди спокойно пешком будут проходить к границе", — сказал Соснин.

Как уточнили в пресс-службе компании Ecolines, для организации потоков было проведено совещание представителей Пограничной службы ФСБ РФ и международных автобусных перевозчиков ООО "Амрон" (торговая марка Ecolines), АО "Евролайнс" (торговая марка LUX Express) и ООО "СКСавто" (торговые марки СКСавто и Baltic Shuttle).

Соснин также сообщил "Интерфаксу", что, по его наблюдениям, количество легковых машин в Ивангороде с четверга сократилось.

"Было много эстонских номеров, проехал по городу сегодня — все они перебрались обратно", — сказал Соснин.

Он ожидает, что объема парковочных площадей для тех, кто намерен оставить автомобиль в Ивангороде перед пересечением границы, будет достаточно.

"Понятно, что жители обсуждают эту тему — многие пользовались автотранспортом, проезжали как с нашей стороны, автобусным сообщением, так и жители Эстонской Республики приезжали в Ивангород. Думаю, что сейчас количество людей, пересекающих границу, вряд ли уменьшится — просто будут все ходить пешком. Увеличится нагрузка на пешеходный пункт пропуска. Ивангород уже привык, мы жили в период ковида, когда граница была вообще закрыта, и это была на самом деле катастрофа, так как родственники не могли навестить своих пожилых родных, ситуация была гораздо серьезней", — сказал Соснин.

Как сообщалось, международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Ивангород" на границе с Эстонией в Ленинградской области приостановил работу с 1 февраля в связи с реконструкцией. По информации Росгранстроя, основные работы планируется выполнить за два года.

После реконструкции в МАПП будет функционировать 16 полос движения, что на две больше, чем до модернизации. Пропускная способность пункта вырастет на 22% по количеству транспорта (до 1860 автомобилей в сутки) и почти на 40% по числу людей (до 11,3 тыс. человек в сутки), отмечали в Росгранстрое.

Желающим попасть в Эстонию в качестве альтернативы предлагают автомобильные пункты пропуска в Псковской области: "Шумилкино" (сопредельный пункт пропуска "Лухамаа") и "Куничина Гора" ("Койдула").