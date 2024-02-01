"Провели рабочее совещание с Минэкономразвития по подготовке поправок ко 2-му чтению нашего законопроекта по легализации "гостевых домов". Как сообщил руководитель департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Владимир Трач, определены сроки вступления в силу эксперимента: 1 апреля заработает закон, с 1 июля будет открыта возможность подачи данных на регистрацию в специальный реестр. Комитет планирует завершить рассмотрение законопроекта к 1 марта", — написала она в соцсети "ВКонтакте".

Как отметила Костенко, законопроектом предусмотрен переходный период для подготовки регионов-участников и муниципалитетов к началу эксперимента. Для этого также потребуется принятие региональных правовых актов.

"С 1 ноября вступит в силу ответственность за деятельность без вхождения в реестр. С 1 марта 2025 года – ответственность за размещение публичной информации об услугах для гостевых домов. Таким образом будет минимизировано давление на бизнес в курортный сезон", — подчеркнула замглавы комитета по туризму.

Ранее Минэкономразвития расширило до семи перечень регионов, которые станут пилотными в легализации гостевых домов. Таким образом, эксперимент должен пройти в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, а также в Республике Алтай, Алтайском крае, Республике Дагестан и Калининградской области.

В декабре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об эксперименте по легализации гостевых домов в России. Законодательная новелла предусматривает проведение эксперимента с 1 апреля 2024 до 31 декабря 2026 года.

Согласно законопроекту, все гостевые дома должны будут войти в специальный реестр — единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, который ведет Минэкономразвития, и получить уникальный номер. При этом они должны соответствовать и ряду других условий.