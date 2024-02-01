Согласно документу, рост предусмотрен практически по всем позициям. Новые тарифы будут действовать с 1 апреля этого года.

Так, сбор за взлет-посадку повышен на 1,5%, до 1,286 тыс. рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ). Тариф на обеспечение авиационной безопасности вырастет на 40% (с 593 рублей за тонну МВМ до 830 рублей).

Сбор за обслуживание пассажиров на внутренних линиях увеличится с 205 рублей за человека до 287 рублей, на международных — с 210 до 287 рублей.

Сбор за предоставление аэровокзала на внутренних и международных воздушных линиях возрастет до 155 рублей (в настоящее время на внутренних линиях сбор составляет 111 рублей, на международных — 115 рублей).

Прежней останется ставка сбора за сверхнормативную стоянку — 5% от сбора за взлет-посадку за час.

Аэропортовые сборы за обслуживание воздушных судов иностранных эксплуатантов не изменились.

В последний раз тарифы на обслуживание воздушных судов в аэропорту "Якутск" корректировались в мае 2017 года.

Международный аэропорт "Якутск" является крупнейшим аэропортом республики, в нем базируются авиакомпании "Якутия" и "Полярные авиалинии". Из аэропорта выполняются регулярные прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Улан-Удэ.