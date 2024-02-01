"По ряду мероприятий приняты решения. По согласованию с РЖД предлагается изменить концептуальный подход по формированию транспортно-пересадочного узла и перенести сроки его реализации на второй этап программы социально-экономического развития Байкальска на 2028-2040 годы", — сказал он на совещании по развитию Байкальска в четверг.

Согласно его презентации, по утвержденной на федеральном уровне программе развития города РЖД должны были построить на Транссибе пассажирскую станцию "Соболиная" (в частности, для нужд горнолыжного курорта "Гора Соболиная" — ИФ), в том числе, вокзал, пути, системы централизации и блокировки, по две платформы и тоннели.

По словам Кузьмина, сейчас речь идет не о строительстве новой, а реконструкции существующей станции Байкальск, которая находится в черте города, а значит, более востребована пассажирами. Таким образом, по информации зампредседателя областного правительства, объем капзатрат РЖД снизится с 4,2 млрд до 1,1 млрд рублей. Как предполагается, в 2028-2029 годах РЖД проведут проектные работы по станции Байкальск, в 2030-2031 годы выполнят строительные работы.

Программа социально-экономического развития Байкальска была утверждена в 2023 году. Она поделена на два этапа: первый рассчитан до 2028 года, второй — до 2040 года. Программа предусматривает мероприятия по улучшению городской среды, коммунальной и транспортной инфраструктуры, создание инфраструктуры для туризма.

Ранее Байкальск был включен в туристскую ОЭЗ "Ворота Байкала", центральным рекреационным объектом является горнолыжный курорт "Гора Соболиная".

Согласно презентации правительства Иркутской области, финансирование первого этапа программы их всех источников (бюджетных и частных) составляет 47,5 млрд рублей. Однако сумму предполагается увеличить до 57,3 млрд рублей.