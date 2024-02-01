Как следует из заявки, планируемая дата начала выполнения регулярных перевозок по международному маршруту – 1 марта.

Автобусы большой вместимости будут выполнять рейсы три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Маршрут начинается у автовокзала "Главный" в Ростове-на-Дону, отправление в 09:00. Автобус будет следовать через Семикаракорск, Сальск, Пятигорск, Нальчик, территорию Грузии, Трабзон.

Приезжать в Стамбул автобусы будут в четверг, воскресенье и вторник.

Стоимость билета в одну сторону составит $110.