"Растет доля повторных посещений – это то, чего мы стремились добиться в нашей петербургской информационной компании вместе с нашими участниками индустрии гостеприимства. Количество повторных посещений за последние три года выросло с 20 до 48%, то есть приезжают к нам не один раз, все время мы стараемся предложить что-то новое", — сказал он на пресс-конференции, посвященной совместной маркетинговой программы Москвы и Петербурга "Два города – миллион впечатлений".

Корнеев рассказал, что 10% объектов показа Санкт-Петербурга составляют недавно открытые объекты новой туристической географии города. Их появление стимулирует туристов приезжать в город по несколько раз, открывая для себя что-то новое.

Он добавил, что среди гостей города выросла также доля туристов с детьми.

"По данным турбарометра Санкт-Петербурга, в 2023 году количество семейных туристов выросло на 18%, и нынешний год начался с роста семейного туризма. Новогодние каникулы у нас были абсолютно семейными. В целом доля таких туристов среди приезжающих в Санкт-Петербург составила более 53%. Туризм для семей с детьми – это приоритет нашей совместной работы с Москвой", — подчеркнул глава комитета.

Корнеев добавил, что в городе растет также число туристов, приезжающих не из Москвы, а других регионов России. В целом число российских туристов выросло на 45% по сравнению с допандемийными показателями.