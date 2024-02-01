По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, лавиноопасная ситуация сохранится в горах республики 2-4 февраля, говорится в сообщении.

Отмечается, что снежные лавины могут стать причиной ЧС и происшествий, связанных с повреждениями зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры.

В МЧС призвали население не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также избегать мест возможного схода лавин, которые чаще всего бывают на склонах крутизной более 30 градусов.