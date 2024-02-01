Согласно статистике, с 1 по 28 января из Индии приехали почти 32 тыс. туристов. Второе место заняла Россия (28 тыс.), замыкает тройку лидеров Великобритания (15,2 тыс.). Также в топ-5 вошли Германия (12,3 тыс.) и Китай (10,2 тыс.).

Всего в январе на Шри-Ланке отдохнули почти 190 тыс. иностранных туристов, это более чем на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2023 года Шри-Ланку посетили почти 200 тыс. туристов из России, это рекордный показатель за всю историю туризма из РФ в республику.